Bolsonaro diz que quem acredita que 8/1 foi tentativa de golpe é "psicopata"

"Na semana passada, nesse mesmo local, um evento patrocinado pelo PT e pelo Psol. Vieram falar contra a anistia e pela prisão de Bolsonaro. Quanto à anistia, eles já perderam essa guerra, a grande maioria do povo brasileiro entende as injustiças e agora se socorre a nossa Câmara Federal, do Senado Federal para fazer justiça", diz Bolsonaro.

O ex-presidente esteve com a família de Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu com batom na estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) e está em prisão domiciliar. "Débora foi para domiciliar, mas já tem dois votos para no Supremo: Alexandre de Moraes e Flávio Dino, para condená-la a 14 anos de prisão. Eu não tenho adjetivo para qualificar quem condena uma mãe a uma pena tão absurda por um crime que ela não cometeu. Só um psicopata para falar que aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma tentativa armada de golpe militar", declarou o ex-presidente.

Durante o evento, Bolsonaro esteve ao lado de governadores como Tarcísio de Freitas (Republicanos), do Estado de São Paulo, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Ratinho Jr. (PSD), do Paraná, Ronaldo Caiado (União), de Goiás, Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina, Mauro Mendes (União Brasil), de Mato Grosso, e Wilson Lima (União), do Amazonas.

A manifestação ocorre durante às investigações sobre o envolvimento do ex-presidente e de seus aliados nos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023. Bolsonaro e mais 7 viraram réu no Supremo pelos crimes de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito.