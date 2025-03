Lula afaga Lúcio Alcântara e ex-governador diz que sempre teve 'relações cordiais com o PT'

Lula destacou a relação com Lúcio durante primeiro mandato, quando o cearense era do PSDB, principal opositor à época

O presidente Lula (PT) citou o ex-governador do Ceará, Lúcio Alcântara, no evento de inauguração do Hospital Universitário da UECE na última quarta-feira, 19, e comentou a disputa envolvendo o político e o deputado federal Zé Airton pelo governo do Ceará em 2002. No mesmo ano, Lula venceu a primeira eleição a presidente do Brasil.

Em entrevista a jornalistas após o evento, o ex-chefe do executivo estadual disse que a relação com Lula e o PT sempre foi civilizada. "Eu sempre tive relações cordiais com o PT, com o presidente Lula. Ele acabou de dizer aí, né? No discurso dele, me homenageou, citou. Então, eu fico feliz de ver uma obra como essa sendo entregue ao povo do Ceará", disse o ex-governador.