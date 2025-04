O POVO News: Moraes nega pedido de prisão contra Bolsonaro; tarifaço de Trump; caso Glauber

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 3, repercute a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em negar pedido de prisão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nessa quarta-feira, 2.

A decisão de Moraes é uma resposta a uma notícia-crime protocolado no último mês pela vereadora Liana Cirne (PT-PE), que alegou a incitação de Bolsonaro ao crime por convocar seus apoiadores para defender a anistia dos participantes do 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram depredadas em Brasília.