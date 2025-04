Relator vota para cassar mandato de Glauber Braga por chutar militante do MBL

Deputado Glauber Braga (Psol-RJ) expulsou membro do MBL da Câmara Federal / Crédito: Mario Agra / Câmara dos Deputados

O deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), relator do processo contra o deputado Glauber Braga (Psol-RJ), votou a favor da cassação do mandato, nesta quarta-feira, 2. Decisão causou tumulto durante sessão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Segundo Magalhães, Glauber Braga “extrapolou os direitos inerentes ao mandato, abusando, assim, das prerrogativas que possui” por ocorrido em abril de 2024, quando Braga expulsou, aos chutes, o militante do Movimento Brasil Livre (MBL) Gabriel Costenaro da Câmara.

Portanto, é imperioso admitir que o representado, com seus atos, efetivamente incidiu na prática da conduta, sendo cabível, no caso sob exame, a sanção da perda do mandato", declarou o relator. A expectativa é que o texto seja votado na próxima semana, após pedido de vista (mais tempo para análise) feito por Chico Alencar (Psol-RJ) nesta quarta-feira. Em sua defesa, Glauber chamou Costenaro de "provocador", afirmou que essa conduta faz parte do "modus operandi" do MBL e lembrou da posição de um dos líderes da bancada da bala, Alberto Fraga, que disse que se o fato ocorresse com ele, iria "quebrar na porrada" o manifestante. Parlamentares se manifestaram contra a decisão de Paulo Magalhães, e interromperam o parecer do parlamentar com gritos de "Glauber fica!".