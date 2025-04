Luto gestacional: proposta aprovada na CCJ do Senado garante direitos a familiares

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O plenário solicitou que o projeto seja tratado como prioridade. A proposta apresentada foi resultado do Projeto de Lei 1640/2022, da deputada federal Geovania de Sá (PSDB-SC), que resultou na Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. A política se aplica a estados, municípios e hospitais públicos e privados.

Com os direitos garantidos durante o período de fragilidade pela perda do bebê, as famílias terão apoio psicológico especializado, exames para apurar as causas da perda, acompanhamento na próxima gestação e até alas reservadas em hospitais para acompanhar as mães enlutadas, a fim de evitar maiores traumas.

Quais são os direitos fundamentais

Com a medida institucionalizada, as famílias enlutadas terão direito ao sepultamento ou cremação do feto ou natimorto, sempre que possível, com a participação dos familiares na preparação do ritual. Os pais também podem solicitar uma declaração com o nome do falecido, data e local de nascimento e, se possível, registro da impressão plantar e digital.