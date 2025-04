Yury do Paredão será o único cearense a presidir comissão na Câmara dos Deputados

Yury do Paredão (MDB) foi eleito nesta quarta-feira, 2, presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano na Câmara dos Deputados. O parlamentar natural de Juazeiro do Norte, distante 527,57 km de Fortaleza, é o único cearense que presidirá uma das 30 comissões técnicas. Com a eleição desta quarta, estão instaladas todas as comissões permanentes da Câmara.

A definição das presidências das comissões da Câmara aconteceu no dia 19 de março. Na época, nenhum cearense foi escolhido para os postos. Apenas a de Desenvolvimento Urbano não havia escolhido seu presidente. O cearense foi eleito por unanimidade. A escolha dos três vice-presidentes será feita em outro momento. Outras comissões já vem realizando o processo de definição da composição das vices.