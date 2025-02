Senado instala comissões; PSD, MDB, PL e União Brasil ficam com os principais comandos

Até o momento, apenas três comissões ainda não foram instaladas. A Comissão de Desenvolvimento Regional realiza sessão às 14h e há acordo para que a senadora Dorinha Seabra (União Brasil-TO) seja escolhida presidente do colegiado. As comissões de Comunicação e Direito Digital e de Defesa da Democracia tiveram suas reuniões adiadas.

O Senado instalou nesta quarta-feira, 19, suas comissões permanentes e elegeu os presidentes dos colegiados para os próximos dois anos. As principais comissões ficarão sob o comando do PSD, MDB, PL e União Brasil.

- Comissão de Educação e Cultura: Teresa Leitão (PT-PE)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) são as mais importantes da Casa. São nelas que passam os assuntos mais relevantes e de maior repercussão, como a agenda econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A Comissão de Serviços de Infraestrutura também é relevante porque cabe a ela analisar todas as indicações para as principais agências reguladoras. Também é responsável por discutir propostas do setor, como o projeto das eólicas offshore, recentemente aprovado na comissão.

A Comissão de Desenvolvimento Regional teve destaque nos últimos anos por causa do aumento dos investimentos com as emendas de comissão. No Senado, a CDR foi, até o ano passado, o colegiado com o maior aporte nesse tipo de emendas. A senadora Dorinha Seabra, que deve ser eleita presidente da comissão, é do mesmo partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o que pode garantir a ele mais influência nesses recursos.