Veja reações da esquerda e da direita aos atos contra anistia de envolvidos no 8/1

Evento em Sâo Paulo recebeu maior foco dentre os parlamentares, que compararam com ato a favor da anistia, realizado no último dia 16, em Copacabana

Líder do governo na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT-CE) publicou uma série de fotos do evento realizado na avenida. "O Brasil nas ruas grita: SEM ANISTIA!", disse o parlamentar cearense.

As manifestações contrárias ao projeto que anistia os envolvidos nos atos de 8/1, realizadas em alguma capitais do Brasil no último domingo, 30, repercutiram entre lideranças políticas à direita e à esquerda. O foco maior foi no evento ocorrido em São Paulo (SP), na Avenida Paulista.

- Segundo a USP e a rede globo manifestação do PT contra a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro tem 5 bilhões de pessoas! pic.twitter.com/i3U5QcaJZF

O próprio Jair Bolsonaro (PL) comentou o evento. Ele publicou um vídeo mostrando uma pequena reunião de pessoas, e ironizou: "Segundo a USP e a rede globo manifestação do PT contra a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro tem 5 bilhões de pessoas!", disse.

Comparação entre eventos

Atual presidente do Partido dos Trabalhadores, o senador Humberto Costa (PT-PE) rebateu as críticas de opositores, comparando a presença nos atos com o baixo público registrado nas manifestação insufladas por Bolsonaro, no último dia 16 de março. "Bolsonaro passou 3 meses mobilizando para um ato no RJ. Esperava um milhão. Levou 20 mil. Em muito menos tempo, os movimentos sociais se uniram e hoje levaram milhares de pessoas às ruas em todo país contra a impunidade. Seguimos a luta!! SEM ANISTIA!", afirmou.

Já deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou uma foto de uma pequena reunião de pessoas e ironizou. "A esquerda conseguiu fazer uma manifestação tão grande, mas tão grande, que dá pra contar quantas pessoas foram na foto kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Eu contei 44 e vocês?", disse.

Conhecido por liderar manifestações a favor de Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia chamou de fiasco o evento em SP. "EU MANDEI FILMAR! O Fiasco da Manifestação do PT e seus puxadinhos contra a Anistia e Bolsonaro domingo, 30/03- AV. Paulista. VAMOS ESPALHAR ESSA VERGONHA!", publicou.