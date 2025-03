Guimarães sugere 3 opções para presidir PT Ceará, defende unidade e rebate críticas

PT passará por eleições internas em 6 de julho, no denominado Processo de Eleições Diretas (PED) que irá definir os comandos da sigla nos níveis municipal, estadual e nacional. No Ceará, tendência é de disputa interna entre alas comandadas por diferentes líderes partidários

O deputado federal e líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Nobre Guimarães, participou de plenária do Campo Democrático, corrente petista comandada por ele, e sinalizou que a definição do candidato do grupo que disputará as eleições internas do PT Ceará, em julho, está próxima.

Guimarães citou três possíveis indicados: Felipe Pinheiro, prefeito de Itapipoca; Inácio Mariano, presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce); e Vladyson Viana, atual secretário do Trabalho do Ceará.