Bolsonaro será preso? Entenda o que acontece após ex-presidente se tornar réu

Decisão do STF não condena Bolsonaro e os outros acusados, mas abre um processo criminal e serão levados a julgamento, ainda sem data definida

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete acusados pelos crimes de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, nesta quarta-feira, 26.

O julgamento analisou apenas o primeiro dos quatro grupos de denunciados pela Procuradoria Geral da República (PGR) por tentativa de golpe após as eleições gerais de 2022, em que Bolsonaro perdeu o cargo de presidente da República para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo as investigações, esse grupo formava o núcleo central da organização criminosa e coordenava as principais decisões e ações de impacto social.