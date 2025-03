Parlamentares cearenses reagem à decisão do STF de tornar Bolsonaro réu

Bolsonaro fala em coletiva de impresa após decisão do STF de torná-lo réu por tentativa de golpe após as eleições de 2022 / Crédito: João Paulo Biage

Políticos de todo o Brasil, apoiadores e oposição, vêm repercutindo a decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que tornou réu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete denunciados no âmbito da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022, nesta quarta-feira, 26, em julgamento histórico. As reações atravessaram os dois extremos da política brasileira. Apoiadores assíduos do ex-presidente lamentaram a decisão. O deputado estadual Carmelo Neto (PL) disse que a acusação “é absurdo”, pois Bolsonaro “nem estava no país” durante os ataques à Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro.

"É absurdo que o acusem de liderar o 8 de janeiro, quando ele nem estava no país. Durante sua presidência, após a eleição, fez uma transição tranquila e ainda auxiliou na interlocução entre o ministro da Defesa de Lula e as Forças Armadas. Que dia vergonhoso para a justiça brasileira", declara Carmelo.

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL), que foi lançado pelo ex-presidente para concorrer ao Senado Federal pelo Ceará em 2026, também comentou sobre o tema. “Um julgamento parcial é injusto, mas a justiça de Deus prevalecerá”, afirmou Alcides Fernandes. O senador e presidente do PL no Espírito Santo, Magno Malta, publicou diversos comentários contra o ministro Alexandre de Moraes e uma imagem dele ao lado de Bolsonaro com um trecho bíblico. “Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão”, escreveu o senador.

O deputado estadual General Girão (PL-RN) reafirmou o apoio ao ex-presidente pelas redes sociais. “Independente de qualquer narrativa ou campanha de desinformação, estamos contigo @jairmessiasbolsonaro”, escreveu. Evair de Melo (PP), deputado federal pelo pelo Espírito Santo, compartilhou indignação sobre as acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. “É revoltante ver Jair Bolsonaro se tornar réu em uma denúncia baseada apenas em narrativas frágeis e conversas de terceiros! “Não há uma única prova que o vincule a qualquer crime, e mesmo assim insistem em persegui-lo para excluí-lo das eleições de 2026. O que está acontecendo é um ataque explícito à democracia, à justiça e a todos os brasileiros que acreditam em um país livre. Seguiremos firmes, ao lado dele, pelo Brasil que queremos e merecemos!”, declara o deputado federal.

Na outra ponta, os parlamentares comemoraram a decisão. O deputado estadual cearense Renato Roseno (Psol) acompanhou ativamente o julgamento de Bolsonaro nas redes sociais. Roseno divulgou as atualizações da decisão desde o início da primeira sessão, nesta terça-feira, 25. “STF torna Bolsonaro e seus cúmplices réus. Ainda não é o julgamento de mérito, mas só o fato de gente que sempre se achou acima da lei responder por seus crimes contra a democracia, num país desacostumado a punir a violência política, é notícia a se comemorar”, afirma o deputado. Seu colega de partido, o vereador Gabriel Biologia (PSol), também comemorou o ocorrido. "BOLSONARO RÉU! Ele e seus cúmplices agora são réus por tentativa de golpe. A Justiça finalmente começa a alcançar quem planejou, arquitetou e agiu para destruir, violentamente, a democracia. O próximo passo é condenação e cadeia. Sem anistia para golpistas!", escreveu o vereador.

A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) publicou a notícia em suas redes sociais. “Uh vai ser preso!! STF acaba de decidir que Bolsonaro é réu!! O líder da organização criminosamente golpista vai pagar na cadeia!!”, declara Larissa Gaspar. A deputada ainda compartilhou um pedaço da fala do ministro Flávio Dino ao votar a favor de tornar os acusados réu. No trecho, Flávio Dino expressa: “E se diz também, querido ministro Fux, "mas não morreu ninguém". No dia 1º de abril de 1964 também não morreu ninguém, mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata. Não importa se isto é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois”. Segundo Larissa, o ministro “fez uma fala contundente no julgamento dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro”. “Ele alertou sobre os perigos das tentativas de ruptura democrática e reforçou a importância da responsabilização dos réus”, acrescentou a deputada em publicação mais recente.