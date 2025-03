Evandro e Gabriella viajam ao exterior e Leo Couto assumirá Prefeitura

O prefeito e a vice-prefeita de Fortaleza participarão de compromissos fora do país, com isso o presidente da Câmara Municipal comandará à Prefeitura da Capital

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e a vice-prefeita, Gabriella Aguiar (PSD), irão viajar para o exterior cumprindo agendas e com isso o presidente da Câmara Municipal (CMFor), Leo Couto (PSB), assumirá à Prefeitura a partir desta terça-feira, 18.

De acordo com informações publicadas no Diário Oficial do Município na última sexta-feira, 14, Evandro viajará para as cidades de Paris, na França, Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos e Estocolmo, na Suécia, entre os dias 18 a 21, 23, 24, 26 e 27 de março de 2025.