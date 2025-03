Deputada Dayany Bittencourt pede intervenção federal na segurança pública do Ceará

A deputada federal Dayany Bittencourt (União-CE) pediu, por meio de um ofício enviado nesta terça-feira, 11, ao ministro Ricardo Lewandowski, chefe da pasta da Justiça e Segurança Pública, medidas “urgentes para combater os ataques criminosos a provedores de internet e garantir a segurança pública no estado do Ceará”, informou sua assessoria.

A deputada questionou no ofício quais as medidas o Governo Federal tem adotado para auxiliar a segurança do Ceará no combate aos ataques de facções criminosas que, segundo informações da parlamentar, estão impedindo trabalhadores das provedoras de reparar danos causados e deixando comunidades sem acesso à Internet.