O POVO News: EUA elevam tarifa sobre aço e alumínio do Brasil: veja reações; Lula x Trump

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 12, repercute as taxações impostas pelo governo de Donald Trump (Republicanos), presidente dos EUA, sobre importações de aço e alumínio para o país.

As medidas entram em vigor nesta quarta-feira, 12, e atingem o Brasil, com tarifas de 25%. No caso do Canadá, Trump anunciou nessa terça-feira, 11, por meio da sua rede social, a Truth Social, que aumentará o valor da taxação de 25% para 50%.