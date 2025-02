Após reações, Dayany defende vídeo com Capitão Wagner e filho sobre morte de Natany

Caso Natany: Chagas Vieira reforça crítica de Jade a vídeo de Wagner; Dayany rebate / Crédito: Aurelio AlvesO POVO - Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - Fernanda Barros/O POVO - Aurélio Alves/O POVO

A deputada federal Dayany Bittencourt (União Brasil) respondeu às críticas ao vídeo sobre a morte de Natany Alves, de 20 anos, raptada e morta no último domingo, 16, em Quixeramobim, distante 212,24 km de Fortaleza. A publicação na qual Dayany aparece com o marido, ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil), e o filho Felipe Gabriel foi alvo de críticas da vice-governadora do Ceará e secretária da Proteção Social, Jade Romero (MDB). O secretário da Casa Civil, Chagas Vieira seguiu a vice de Elmano de Freitas (PT) e também confrontou a atitude do casal.

Natany Alves, de 20 anos, foi raptada e morta no último domingo, 16, em Quixeramobim. A estudante de Química foi abordada por três homens, no bairro Centro, que a levaram para um matagal, onde foi morta e o corpo encontrado após diligências da polícia. Os três suspeitos foram presos.



"Vi hoje o vídeo do ex-eterno-candidato-derrotado num teatro de 5ª categoria explorando o trágico caso da jovem de Quixeramobim morta covardemente. Nossa vice Jade repudiou o grave oportunismo barato. Mas, o que esperar de alguém cuja maior experiência na segurança foi fazer motim?", repreendeu Chagas.

Dayany, por sua vez, afirmou: "Na mesma mesa em que me posicionei sobre o caso da Natany, venho aqui responder à vice-governadora. Depois de dois anos de Governo Elmano e de centenas de mulheres vítimas de homicídio no Ceará, finalmente a vice-governadora resolveu falar desse tema”. A deputada prosseguiu: "E eu fico me perguntando, depois de tantas mortes, se foi mesmo por causa da Natany ou foi só um incômodo do nosso vídeo, que alcançou um milhão de visualizações que fez você se posicionar. Falamos alguma mentira?", questionou. "Em nome das mulheres cearenses, eu gostaria de pedir a você, Jade, que use da sua posição e poder para mudar essa triste realidade de violência contra as mulheres".

E finalizou: "Jade, você é muito inteligente para se prestar a esse papel de garganta de aluguel, deixa esse papel para o chefe da Casa Civil". Entenda o vídeo O caso Natany gerou forte comoção e tem repercutido entre políticos. Capitão Wagner compartilhou nas redes sociais, na terça-feira, 18, o vídeo em que aparece na mesa de café, acompanhado de sua esposa, a deputada federal Dayany, e do filho do casal. O filho o questiona: “Pai, o que vai acontecer com os assassinos da Natany?”. Em que Wagner responde que foram presos, mas critica, em sua fala, os procedimentos padrões adotados nas audiências de custódia.

“Felipe, eles foram presos, passaram por audiência de custódia, o juiz perguntou a cada um deles se tinha sido agredido, se tinha sido maltratado, se tinha sido torturado. Se um deles tiver dito que sim, processo no lombo dos policiais”, disse o ex-deputado.

Jade Romero se manifestou, também nas redes sociais, mas sem citar Wagner. A vice-governadora rebateu e chamou a atitude de “oportunismo político”. “A dor de uma família não pode ser usada como palanque para oportunismo político. O caso da Natany chocou a sociedade, e a Polícia deu uma resposta rápida, capturando os envolvidos e entregando-os à Justiça”, compartilhou. “As leis podem, sim, ser mais duras no enfrentamento da criminalidade, mas isso só é possível por meio do Congresso. E pergunto: o que fizeram, de fato, aqueles que agora surgem com vídeos montados e discursos ensaiados? Qual foi a contribuição desses que se apresentam como os ‘cavaleiros do apocalipse’? A resposta, os cearenses já sabem”, completou. Wagner se defende Ao O POVO, Capitão Wagner disse que no vídeo, ele e sua família expressaram solidariedade à vítima, além de criticar a progressão de pena no Sistema Judiciário, o que ele entende que “beneficia criminosos”.