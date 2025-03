Ex-prefeito de Nova Olinda diz que não recebeu proteção policial após tentativa de assassinato

Ítalo Brito disse que um dos empresários presos na ação foi adversário político nas eleições municipais de 2024 / Crédito: Denilson Rodrigues/O POVO CBN Cariri

O ex-prefeito de Nova Olinda, na região do Cariri, Ítalo Brito (PT), afirma que não recebeu proteção policial após a desarticulação de grupo que planejava assassinar o político, na segunda-feira, 10, pela Polícia Militar. Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta quarta-feira, 12, Ítalo destaca que, na quinta-feira, 13, irá se reunir com o secretário da Secretaría de Segurança e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Roberto Sá, para debater medidas futuras sobre o caso. “Até o momento, ainda não tive nenhum oferecimento de proteção policial pra mim. Nem no Estado de Pernambuco e nem aqui no Ceará", afirma Ítalo Brito. "Eu terei amanhã às dez horas da manhã uma reunião com o secretário da Segurança Pública do Estado e aí debaterei sobre esse assunto, mas até o momento não tive".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O petista ainda acrescenta que se reunirá com o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri (PSB), e com o superintendente da Polícia Civil, Otávio Coutinho.



"Mas o que está se provando e pela comprovação da prisão dos oito envolvidos, das provas que já foram obtidas, tanto a Polícia quanto a Justiça, também tem essa concordância de que pra eles não foi dessa forma. E além dessa questão pessoal, obviamente que a gente trata esse episódio como um cenário de violência política aqui na Região do Cariri", acrescenta.

Ítalo Brito avaliou a situação da segurança estadual, e agradeceu à Polícia Militar pela desarticulação do crime, e pede que a investigação continue para provar que no Ceará "não há impunidade“.