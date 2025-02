Guerra dos bonés: Ciro Gomes publica foto com acessório escrito 'vão trabalhar vagabundos'

A publicação foi feita no perfil do X (antigo Twitter) do político, que atualmente não tem mandato eletivo.

O acessório foi usado pela primeira vez no sábado, 1.º, por governistas no Congresso, com os dizeres "O Brasil é dos brasileiros", no dia das eleições para as presidências da Câmara e do Senado. O ato gerou reação de oposicionistas, que apareceram nesta segunda-feira, 3, com bonés verde e amarelo, com a frase: "Comida barata novamente. Bolsonaro 2026".

Nesta terça-feira, 4, Lula publicou um vídeo usando o boné que a base do governo levou para o Congresso. Como mostrou o Estadão, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a ideia da frase partiu do novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), o marqueteiro Sidônio Palmeira.

Já os itens usados pela oposição foram confeccionados a pedido do novo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), que afirmou ter sido uma resposta direta a Sidônio.