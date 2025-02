Aliado de Bolsonaro e ex-delegado é novo líder da bancada evangélica no Congresso

O deputado federal Gilberto Nascimento (PSD-SP) foi eleito presidente da bancada evangélica no Congresso nesta terça-feira, 25. Por 117 votos a 61, Nascimento derrotou Otoni de Paula (MDB-RJ) e venceu a eleição para o comando do grupo. É a primeira vez que a liderança do bloco é definida por meio de votação dos membros. Nascimento representa a ala da bancada evangélica com menos diálogo com o Palácio do Planalto e mais próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A proporção dos votos evidencia um racha no grupo, que se dividiu entre setores mais ligados ao bolsonarismo ou mais próximos da articulação com o governo Lula.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Frente Parlamentar Evangélica (FPE) reúne 219 deputados e 26 senadores e tem papel fundamental na votação de projetos da pauta de costumes.

Gilberto Nascimento, de 68 anos, foi delegado da Polícia Civil de São Paulo e exerce cargos públicos há quatro décadas. Antes de assumir o mandato na Câmara dos Deputados, registrou passagens na Câmara Municipal de São Paulo e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) pelo PMDB (hoje, MDB). Foi vereador de São Paulo por mais de uma década, de 1983 a 1994. Em 1994, elegeu-se deputado estadual, exercendo dois mandatos consecutivos. Em 2002, elegeu-se à Câmara dos Deputados pelo PSB. Em janeiro de 2007, Gilberto Nascimento foi indiciado pela Polícia Federal (PF) por envolvimento no caso conhecido como "máfia dos sanguessugas", que consistiu em desvio de dinheiro público por meio do superfaturamento de compras de ambulâncias.

A operadora do esquema foi a empresa Planam, de propriedade do empresário Luiz Antônio Trevisan Vedoin. Durante as investigações, a funcionária da Planam Maria da Penha Lino delatou o envolvimento de 81 parlamentares no esquema, entre os quais Gilberto Nascimento. O Congresso apurou o caso por meio de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Convocado à CPI, Vedoin afirmou que iniciou conversas com Gilberto Nascimento, mas não fechou negócio, pois o deputado federal preferiu destinar emendas parlamentares a uma concorrente da Planam. Gilberto Nascimento não foi incluído na relação dos pedidos de indiciamento da CPI, mas, por solicitação do Supremo Tribunal Federal (STF), seguiu investigado pela PF. Segundo as diligências, o deputado federal negociava um porcentual de propina em relação aos valores que seriam repassados com emendas parlamentares. Em depoimento à PF, Nascimento negou as acusações.

Os 22 parlamentares indiciados pela PF, incluindo Nascimento, foram acusados de formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em agosto de 2007, o Ministério Público Federal em Mato Grosso (MPF-MT) denunciou Nascimento e um ex-assessor do parlamentar à Justiça, mas a acusação não foi adiante. Na eleição seguinte de 2006, não conquistou a reeleição, constando como suplente. Em 2010, desistiu da candidatura como segundo suplente na chapa ao Senado de Aloysio Nunes, do PSDB. Candidatou-se a deputado federal novamente em 2014, retornando à Casa. Em fevereiro de 2015, candidatou-se à suplência da Mesa Diretora. Durante a campanha ao cargo, sua assessoria projetou um "holograma" do parlamentar nos corredores da Casa. Foi eleito à função para o biênio 2015-2017 com 382 votos.