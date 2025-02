Bolsonaro conta que Carlos e Michelle não se falam devido a 'problema lá atrás'

Bolsonaro definiu que a relação de Michelle com seus três filhos "tem altos e baixos". "Tem um filho meu que não fala com ela, o Carlos. Tem um problema lá atrás. A Michelle tem seu gênio, talvez, algum problema de ciúmes, não sei. Mas, também, o Carlos amadureceu muito, tem uma filha agora", disse o ex-presidente em entrevista ao canal Leo Dias TV nesta terça-feira, 25.

O vereador carioca, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) são filhos de Jair Bolsonaro com Rogéria Nantes. Ela foi a primeira pessoa da família que o ex-presidente introduziu na vida pública, como vereadora no Rio de Janeiro, na década de 1990.

Carlos é pai de Julia, sua filha com a ex-diretora do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Martha Seillier. A menina nasceu nos Estados Unidos, em fevereiro de 2023.

Durante a entrevista, o ex-presidente também disse que seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, foi "torturado" em sua delação premiada no âmbito do inquérito do golpe.

Com a divulgação dos depoimentos no último dia 19, após a derrubada do sigilo, revelou-se que Cid fez quatro exigências para realizar a delação: perdão judicial ou prisão de no máximo dois anos; restituição de bens e valores apreendidos; segurança para ele e sua família; extensão de benefícios para pai, mulher e filha.

Caso Cid descumprisse o acordo, as contrapartidas da delação estariam ameaçadas, além de caber o decreto de prisão preventiva. Esse foi o alerta realizado por Moraes na audiência com o tenente-coronel em 21 de novembro.

Ao falar sobre os atos do 8 de Janeiro, em que manifestantes atacaram a Praça dos Três Poderes, ele defendeu a narrativa de que foram planejados pela esquerda. O discurso já é usado pelos bolsonaristas desde os ataques em Brasília.