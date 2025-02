Servidores: Estado deve propor ao menos repor inflação e resposta da Prefeitura é aguardada

Segundo o sindicato Mova-se, nova rodada de negociações com o Governo do Estado está marcada para esta sexta-feira. Proposta de reajuste da Prefeitura de Fortaleza é esperada

Os reajustes gerais dos servidores públicos do Estado e da Prefeitura de Fortaleza estão em fase de negociação e os índices devem ser definidos em breve. Fontes ligadas a sindicatos do funcionalismo público relataram ao O POVO detalhes sobre as últimas reuniões com Governo do Estado e com a Prefeitura para definir a questão, que é pauta desde o início deste ano.

No caso do Estado, a segunda rodada de negociações ocorreu na última sexta-feira, 14, e que foram apresentadas propostas e contrapropostas. O Estado, informa os sindicatos, apresentou pelo menos duas propostas e uma delas garantiria pelo menos a reposição da inflação (4,83%) no reajuste.