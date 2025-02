Prefeitura desmarca reunião com sindicatos, que preparam 1º grande protesto contra gestão Evandro

As negociações de reajuste salarial dos servidores municipais de Fortaleza seguem indefinidas. . Nesta quinta-feira, 20, representantes do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort) informaram que reunião com a secretária Carolina Monteiro, da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), e o prefeito Evandro Leitão (PT), que trataria da negociação sobre reajuste salarial dos servidores e empregados públicos municipais, marcada para sexta-feira, 21, foi cancelada horas após a confirmação. Foi definida pelos sindicatos uma agenda de manifestações.

"Isso reforça a necessidade de intensificarmos a mobilização. Se não formos às ruas, não haverá reajuste salarial e nem mesmo à reposição da inflação", disse o Sindifort por meio de nota. Os servidores reclamam de estagnação nas tratativas.