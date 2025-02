O POVO News: Bolsonaro é notificado após denúncia da PGR; delação de Cid; Reféns do Hamas

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 20, repercute a notificação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), realizada na última terça-feira, 18. Bolsonaro foi notificado pessoalmente enquanto estava na sede do PL, em Brasília.

A notificação é sobre o prazo que ele terá para apresentar sua defesa contra a denúncia. Ao todo, 34 pessoas foram acusadas pela PGR por suposta trama golpista planejada após o resultado das eleições de 2022, marcadas pela vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Todos os denunciados têm um prazo de 15 dias para se manifestarem.