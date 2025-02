Delação de Mauro Cid; confira o que ex-aliado de Bolsonaro disse

Mauro Cid fechou delação premiada em 2024, agora foi retirado o sigilo das informações repassadas à Polícia Federal / Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a retirada do sigilo da delação premiada de Mauro Cesar Barbosa Cid, firmado em 2024 pela Policia Federal. O tenente-coroinel Mauro Cid ocupou a chefia da Ajudância de Ordens do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL), durante todo o mandato do ex-presidente. Na mesma decisão, Moraes abriu prazo de 15 dias para que os 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta terça-feira, 18, apresentem suas defesas por escrito.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O acordo previa que Cid desse detalhes aos investigadores sobre suspeitas de crimes cometidos por ele e por pessoas em seu entorno ao longo do governo, em investigações sobre tentativa de golpe de estado, inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde para falsificação de cartões de vacina, ações do gabinete do ódio ligado à ex-presidência e sua distribuição de Fake News, além da questão das joias trazidas da Arábia Saudita.

O que disse Mauro Cid Veja resumo dos principais pontos citados pelo tenente-coronel Mauro Cid: Tentativa de Golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito Mauro Cid narrou a existência de um grupo de pessoas denominado "radicais" que tentaram convencer o então presidente Bolsonaro a executar um Golpe de Estado. Segundo o militar, em novembro de 2022, foi apresentado a Bolsonaro um documento com várias páginas de "considerandos", que retratava as interferências do Poder Judiciário no Poder Executivo, com um decreto que determinava prisões de várias pessoas, dentre elas, ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco e de outras autoridades. Além disso, o documento decretava novas eleições devido à supostas fraudes que teriam ocorrido no pleito de 2022. De acordo com Mauro Cid, o ex-presidente recebeu o documento, leu e alterou as ordens, mantendo apenas a prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições. Após os ajustess, Bolsonaro convocou os comandantes das Forças Armadas, para "entender a reação dos comandantes das forças em relação ao conteúdo do documento apresentado".

Segundo relatado, participaram o almirante Garnier, o general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior. Mauro Cid afirma que apenas Garnier, da Marinha, mostrou-se favorável à intervenção militar, afirmando que a Marinha estava pronta para agir. A refuta dos demais ao plano apresentado frustrou a ideia de execução do golpe de estado, afirma Cid. Uso da estrutura do Estado para Inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde para falsificação de cartões de vacina Mauro Cid relatou a participação dos investigados Max Guilherme, Sérgio Cordeiro e Ailton Barros nos atos de inserção de dados falsos e posterior emissão dos certificados de vacinação falsos contra a Covid-19. Além disso, o colaborador afirmou que recebeu a ordem o ex-presidente Bolsonaro para inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde em seu nome e de sua filha Laura Firmo Bolsonaro. Cid afirma que os certificados foram impressos e entregues em mãos ao ex-presidente.