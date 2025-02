3º voo de brasileiros deportados dos EUA chega a Fortaleza sexta, 21

Terceiro voo de repatriados chega em Fortaleza nesta sexta-feira, 21 / Crédito: JÚLIO CAESAR

Um terceiro voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos (EUA) desembarca em Fortaleza nesta sexta-feira, 21. A previsão é que os repatriados cheguem às 9 horas. A recepção conta com a participação da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih). Esse é o terceiro voo com repatriados que chegam ao território nacional, mas o segundo que pousa primeiro em Fortaleza. A capital cearense foi escolhida para evitar que os brasileiros percorram o território nacional algemados, além de encurtar a viagem. Desta vez, o embarque será acompanhado por um diplomata brasileiro, em Alexandria, na Luisiana.

No desembarque em Fortaleza, eles são recebidos por equipe multidisciplinar do Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Sedih. A equipe conta com Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM) no aeroporto Pinto Martins, informou a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih).