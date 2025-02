Deputado estadual Bruno Pedrosa deixa PDT e se filia ao PT

O deputado estadual Bruno Pedrosa é o novo filiado do Partido dos Trabalhadores (PT). O parlamentar estava no grupo de pedetistas que foram à Justiça para conseguir deixar o PDT sem a perda do mandato. Após a liberação judicial, Bruno optou por não seguir o caminho da maioria do grupo, que desembarcou no PSB, de Cid Gomes.

Até a véspera do evento de filiação dos deputados ao PSB, ainda havia especulação sobre qual seria o caminho tomado por Bruno. "O motivo principal e mais relevante é em relação aos municípios que representamos. Em 2022, apoiamos candidaturas a prefeito do PT em Fortaleza, Quixeramobim, Nova Russas, Ipu, Santa Quitéria, Morada Nova, Crateús, dentre outros. Logo, conversando com as bases, prefeitos, vereadores e lideranças, se tornou delicada a ida ao PSB", explicou o parlamentar ao O POVO.