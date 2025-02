De trama armada a 'auxílio material' ao 8/1: a cronologia da denúncia contra Bolsonaro

Ao enquadrar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como líder de uma organização criminosa armada que tentou dar um golpe de Estado após as eleições de 2022, o procurador-geral da República Paulo Gonet conecta diferentes episódios que, na avaliação do chefe dele, culminaram no plano golpista. Houve uma "trama conspiratória armada e executada contra as instituições democráticas", afirma Gonet.

