Bolsonaro afirma ter votos para anistia ao 8/1 e se diz tranquilo sobre possível denúncia

Ilegibilidade

Bolsonaro voltou a atacar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e criticou a decisão da Justiça Eleitoral que o tornou inelegível.

"Por que que eu estou inelegível na Justiça Eleitoral? Por me reunir com embaixadores? Eu não me reuni com traficantes no Morro do Alemão, igual o Lula fez lá atrás. A outra, porque eu discursei no 7 de setembro? Eu usei os meios do 7 de setembro para falar com os eleitores? Acabou o desfile, entreguei a faixa e fui falar com o povo. Isso é motivo de ilegibilidade, ou eles querem negar a democracia e me proibir de disputar eleição? Estão com medo de quê? A pesquisa hoje me dá 5% à frente do 9 dedos. Está inclusive a Dona Michelle na frente dele. É sinal que ele está derretendo, é um incompetente. O povo está sofrendo, está vendo que tem que mudar. O TSE trocou (o presidente) e o povo está vendo que não deu certo", afirmou, fazendo referência à queda de popularidade de Lula, apontada em recentes pesquisas de opinião.

Lei da Ficha Limpa

O ex-presidente criticou a Lei da Ficha Limpa e argumentou que nos Estados Unidos não há uma lei equivalente, o que permitiu que Donald Trump disputasse as eleições.