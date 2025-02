Bolsonaro soube e concordou com o plano para matar Lula e Morais, diz denúncia da PGR

Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro / Crédito: Reprodução

Jair Bolsonaro não apenas tomou conhecimento como também concordou com o plano para matar o presidente Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Informação consta em denúncia enviada a corte pela Procuradoria Geral da República, nesta terça-feira, 18. Documento, assinado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, destaca o desenrolar da trama articulada pelo grupo de apoio ao, à época chefe do Executivo, Bolsonaro, com o intuito de deixá-lo no poder mesmo após perder as eleições de 2022. Intuito levou ao planejamento de uma série de ações.

Ainda segundo o procurador-geral da República, o plano do grupo "se desdobrava em minuciosas atividades" e cogitava do uso de "armas bélicas contra o Ministro Alexandre de Moraes e a morte por

envenenamento de Luiz Inácio Lula da Silva". "O plano foi arquitetado e levado ao conhecimento do Presidente da República, que a ele anuiu, ao tempo em que era divulgado relatório em que o Ministério da Defesa se via na contingência de reconhecer a inexistência de detecção de fraude nas eleições", cita peça acusatória.

Bolsonaro sabia do plano Documenta destaca que Bolsonaro sabia do plano. Afirmação foi embasada em um áudio enviado, em dezembro de 2022, pelo então Secretário-Executivo da Secretaria Geral da Presidência da República, Mauro Fernandes, para o à época ajudante de ordens do presidente, Mauro Cid.