Denúncia contra Bolsonaro deve ser apresentada pela PGR nos próximos dias

PGR deve apresentar denúncia contra Bolsonaro nos próximos dias por trama golpista / Crédito: EVARISTO SA / AFP

Após o resultado da eleição de 2022, marcada pela vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um esquema golpista estava supostamente sendo planejado para impedir a posse do petista. Jair Bolsonaro (PL) seria um dos principais beneficiados, motivo pelo qual o procurador-geral da República, Paulo Gonet, deve apresentar nos próximos dias denúncia contra o ex-presidente da República. A expectativa é que a ação ocorra antes do Carnaval. O documento está pronto e pode ser apresentado nesta semana. A peça deve detalhar como o ex-presidente teria participado da articulação do ato golpista, com base no relatório produzido pela Polícia Federal (PF). A denúncia deve abalar o bolsonarismo, ao mesmo tempo em que o governo Lula tem sua aprovação em declínio.

A ação penal deve durar meses no Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme Tales Faria, colunista do UOL, Gonet não apresentará denúncia sobre o caso das joias e nem sobre a fraude nos cartões de vacinas neste momento. Para ele, a expectativa é de que o julgamento definitivo seja encerrado antes das eleições presidenciais de 2026.