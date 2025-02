Maracanaú: PF indicia 2 diretores do Instituto de Previdência por crimes financeiros

A Polícia Federal indiciou dois diretores do Instituto de Previdência do Município de Maracanaú (IPM Maracanaú), Região Metropolitana de Fortaleza. Os dois dirigentes foram afastados da gestão do instituto, por ordem da Justiça Federal, após representação da Polícia Federal no Ceará, no bojo da Operação Provérbios 21:5.

As investigações foram iniciadas ainda em 2022, a partir de auditoria da Coordenação de Auditoria da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia. A investigação da Polícia Federal apontou indícios de aplicação irregular de recursos no montante de R$ 3,7 milhões pelo IPM Maracanaú, mediante gestão temerária e formalização de documentos fraudulentos em fundo de alto risco.