Parte do teto de galpão da Ceasa em Maracanaú cai após chuvas

Uma parte do teto da Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE) localizada em Maracanaú desabou na madrugada deste sábado, 8. Apesar de a estrutura do Galpão 8 ter desabado enquanto permissionários estavam no local, ninguém ficou ferido.

Hebert Lima, diretor-presidente da Ceasa-CE reafirmou o compromisso de garantir o bem-estar dos permissionários e clientes. “Estivemos presentes na Ceasa na manhã desta sábado e já adotamos todas as medidas possíveis para garantir a segurança da estrutura e reafirmamos o nosso compromisso com o bem-estar de todos os permissionários, funcionários e clientes”, disse o gestor.

A central de abastecimento afirmou ainda que investigações serão realizadas para identificar o que motivou a queda de parte da estrutura. No entanto, as chuvas podem ter ocasionado o desabamento.



Maracanaú está entre os municípios do Ceará que registraram as maiores chuvas entre as 7 horas dessa sexta-feira e as 7 horas deste sábado. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as precipitações resultaram em um acumulado máximo de 69 milímetros (mm). No mesmo período, Maranguape e Pacajus registraram máxima de 74 mm. Já em Horizonte, a máxima foi de 56 mm.