Unilab: chapa do atual reitor alcança 40% dos votos em consulta acadêmica

A chapa Unilab Avança, formada pela atuação direção composta por Roque Albuquerque e Eliane Gonçalves, alcançou 40% dos votos válidos na consulta à comunidade acadêmica para eleição da Reitoria da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) . O resultado foi divulgado nesta quinta-feira, 13, e transmitido ao vivo no YouTube .

A consulta ocorreu das 8 horas da quarta-feira, 12, até as 17 horas desta quinta. Ela não tem caráter decisório, mas orienta a formação da lista tríplice que será entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que fará a nomeação.

Em 2020, houve a aprovação do Estatuto da Unilab, por meio de uma portaria do Ministério da Educação (MEC). Com isso, foi possível realizar eleição na Universidade para o quadriênio 2021-2025. Na consulta informal à comunidade acadêmica, estudantes, professores e servidores técnico-administrativos votam nas chapas concorrentes.

O resultado é encaminhado ao Conselho Universitário (Consuni), que submete ao Ministério da Educação a formalização da lista tríplice para a nomeação oficial pelo presidente da República. O chefe do Executivo federal pode escolher qualquer nome da lista tríplice, mesmo que não tenha sido o mais votado na consulta acadêmica ou no Consuni.

Assista na íntegra a apuração dos votos, clicando aqui ou no player abaixo: