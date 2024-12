Catanho recebe visita de Elmano após passar por procedimento cirúrgico

Ele informou que ficará de repouso por "algumas semanas", mas que "em breve" estará "firme e forte" no comando do Detran

Ele também informou que ficará de repouso por "algumas semanas", mas que "em breve" estará "firme e forte na nova missão no Governo do Estado". Catanho se refere ao comando do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

Na última quinta-feira, 26, Elmano anunciou reforma no secretariado. Situação que rendeu remanejamento Catanho (PT), que deixou a Articulação Política para assumir o Detran. Para o lugar dele vai Nelson Martins (PT), que era chefe de gabinete. E para a chefia de gabinete foi Gabriel Rochinha.

Formado em Jornalismo, Catanho tem histórico de atuação nos movimentos estudantis e sindicais. Foi secretário de Governo da Prefeitura de Fortaleza de 2004 a 2012, na gestão da então prefeita Luizianne Lins (PT). Entre 2023 e 2024, foi titular da Secretaria da Articulação Política. Ele também concorreu a prefeito de Caucaia, mas foi derrotado por Naumi Amorim (PSD).