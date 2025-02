"Gogo boys": aliado de Valim é condenado por acusações contra Deuzinho

No processo, o réu afirmou que chegou a ser aliado de Deuzinho, quando foi vereador de Caucaia, mas teria se afastado ao se deparar com um "ato de irregularidade". Segundo ele, um "servidor do Município (ligado a Deuzinho) estava usando de um veículo público para ir para a academia". Assim, resolveu fazer um vídeo denunciando.

Na publicação, postada no Instagram e Whatsapp, e compartilhada por outras pessoas, Adriano disse ainda que a vida pública da vítima estaria no fim e que teria mudado para pior. Segundo o processo, as acusações tiveram grande repercussão midiática.

Quanto à questão de ter se referido ao assessor do vice-prefeito como "gogo boy", o réu alegou que, como ele estava indo para a academia com o veículo do Poder Público, então, enquadrou ele como "gogo boy" naquele momento, tendo em vista que estava indo para a academia a fim de cuidar do corpo (em sentido físico), característica que seria atribuída aos "gogo boys".

Indagado sobre onde trabalhava na época em que fez o vídeo, o réu informou que trabalhava no Gabinete do Prefeito, Vitor Valim. Perguntado se tinha alguma prova ou alguma condenação que comprovasse as acusações sobre improbidade administrativa contra Deuzinho, o réu disse que sim, pois as suas condenações são públicas. No entanto, ao ser questionado se veio a tomar conhecimento de que Deuzinho Filho teria sido absolvido no processo que disse ser público, o réu disse que não.

Entendimento do juiz

Da decisão, o juiz de Direito, Ricardo Bruno Fontenelle entende que Adriano Neguim "incorreu nas condutas delituosas do crime de calúnia e difamação". A respeito da alegação do réu de que agiu acobertado pelo direito à liberdade de expressão, o magistrado lembra que "a liberdade de expressão não pode ser confundida com a permissão para cometer ofensas à honra de outros indivíduos, como ocorreu no caso em análise".