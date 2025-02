Deportados dos EUA: Quem são? Podem voltar? Quais seus direitos?

De acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o tratamento destinado aos repatriados brasileiros não foi determinado no atual governo dos EUA, comandado por Donald Trump . Lula explicou, em entrevista a rádios de Minas Gerais, que a situação é resultado de um acordo firmado entre Brasil e Estados Unidos nas gestões de Temer e Biden.

Logo após assumir seu segundo mandato como presidente, Trump determinou a realização de seus primeiros voos de repatriação, inclusive um para o Brasil, no dia 24 de janeiro.

Segundo informações da Agência Estado, ao todo, as autoridades americanas já possuem ordem de deportar 38 mil brasileiros em condição migratória irregular - e sem direito a recurso.

A forma como foi realizado o voo recebeu críticas, uma vez que os passageiros foram transportados com algemas, nas mãos e nos pés. Mas afinal, quem são essas pessoas? Elas poderiam voltar ao país americano posteriormente? Entenda mais a seguir sobre os direitos.

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou comunicado em 27 de janeiro destacando que os deportados são “famílias”, “trabalhadores” e “acima de tudo, brasileiros”. “A porta do Brasil está aberta. Deportados são acima de tudo brasileiros repatriados”, afirmou o presidente.

A busca por trabalho e melhores condições de vida, além de crises políticas e socioeconômicas e perseguições étnicas e religiosas são algumas das causas que levam as pessoas a se deslocarem ilegalmente de um país para outro.

“A deportação se configura quando o estrangeiro entrou de forma irregular, clandestinamente, ou quando entrou de forma regular, mas durante a sua permanência se tornou irregular ”, explica a advogada Ana Carolina Matos, doutora em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e professora de Direito Internacional e Direito Civil.

Imigrantes ilegais não são considerados criminosos no Brasil

Ana Carolina explica que na legislação brasileira uma situação imigratória irregular não configura crime; porém, isso depende da legislação interna de cada Estado.

Os Estados Unidos, por exemplo, estão no rol dos países que criminalizam a imigração irregular, taxando-a como ilegal. Então, no país americano, “a entrada ou a permanência de forma irregular se constituirão, de acordo com a legislação norte-americana, como um crime”, destaca.

Deportados dos EUA: podem voltar ao país americano?

Nesse contexto, entre as situações passíveis de deportação no país norte-americano estão o uso de visto inadequado (ter um visto para turismo quando se está no país a trabalho, por exemplo) ou mesmo a sua ausência total.