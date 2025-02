Posto de Atendimento ao Migrante do Pinto Martins fará acolhimento de brasileiros deportados dos EUA

Com novo trajeto, o próximo voo com brasileiros repatriados dos Estados Unidos está agendado para chegar a Fortaleza na tarde dessa sexta-feira, 7. Equipe do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM), instalado no Aeroporto de Fortaleza, foi mobilizada para receber os brasileiros repatriados dos Estados Unidos.

A Secretaria dos Direitos Humanos (Sedih), responsável pelo Posto, não informou comos o acolhimento será realizado. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), será realizado atendimento multidisciplinar para dar maior celertidade ao serviço migratório.