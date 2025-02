Senador Sá: prefeito anuncia reajuste a servidores acima do percentual nacional

Professores efetivos do município vão ter aumento de 8%. O maior aumento será para os psicólogos, de 40%

Os servidores públicos do município de Senador Sá, localizado a 268 km de Fortaleza, vão ter aumento de salários superior ao reajuste do salário mínimo nacional. A medida que abrange todas as categorias, da destaque para profissionais da educação e da saúde mental.

No aumento anunciado pelo pela prefeitura da cidade, os professores efetivos terão um reajuste de 8% calculado acima do piso do magistério, e os professores contratados terão um aumento de 18%.