Hugo Motta: conheça o novo presidente da Câmara dos Deputados

Hugo Motta é o mais jovem parlamentar a presidir a Câmara dos Deputados. O paraibano de 35 anos é do partido Republicanos (PB) e agora sucede a Arthur Lira (PP-AL) na presidência.

Hugo Motta Wanderley da Nóbrega é natural de João Pessoa (PB), médico e herdeiro político do estado. A família do parlamentar tem ligação com o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e tem influência em Patos, município do sertão com pouco mais de 100 mil habitantes.