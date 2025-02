Larissa Gaspar assume como 1ª mulher vice-presidente da Assembleia do Ceará

A nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), eleita para o biênio 2025-2026, tomou posse neste sábado, 1º. A confirmação dos eleitos coloca a deputada Larissa Gaspar (PT) como a primeira mulher a ocupar o cargo de 2ª vice-presidente da mesa diretora em 190 anos de história do parlamento cearense. É a primeira vez que uma mulher assume a vice-presidência da Casa. Antes, mulheres tinham ocupado, no máximo, cargos nas secretarias da mesa. Nenhuma foi eleita presidente até hoje.

Ao O POVO , a parlamentar destacou a honra de assumir o posto após tantos anos sem a presença feminina na vaga. “Em 190 anos, é a primeira vez que uma mulher ocupa a vice-presidência da Mesa Diretora aqui da Assembleia Legislativa. É um marco histórico político muito importante para as mulheres, mas ainda é pouco. A gente quer chegar ainda mais longe, mas precisamos comemorar as conquistas ao longo do caminho”, apontou.

A deputada só assumirá efetivamente a função quando retornar de licença para interesse particular. No entanto, ela projeta que deve trabalhar para acelerar a tramitação de projetos, especialmente os que garantem direitos para as mulheres e propõem a proteção para elas.



“Vou usar esse espaço para ajudar a conduzir os trabalhos na Assembleia, fazer com o que as matérias possam tramitar com celeridade a fim de garantir os direitos da população cearense, a fim de buscar melhorias e conquistas. Eu tenho também o compromisso de pessoal e político de fazer com que as matérias relacionadas aos direitos das mulheres, seja no enfrentamento à violência, seja na promoção da autonomia econômica, no incentivo à participação política, na desconstrução da cultura machista, na garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, que essas matérias possam tramitar com celeridade”, ressaltou.

Em 2022, além de Larissa, foram eleitas oito parlamentares para a Casa. Apesar do aumento, o número é pequeno diante do universo de 46 cadeiras e, ainda mais, não tem significado a chegada delas em cargos de liderança dentro da hierarquia do parlamento cearense. Uma mulher nunca presidiu a Casa.