O POVO News: Taxação de Trump sobre Canadá, México e China; Neymar no Brasil para assinar com Santos

Com a apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News realiza a 517ª edição na noite desta sexta-feira, 31. A programação repercute a taxação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre Canadá, México e China. Assista ao vivo, clicando aqui ou no player abaixo: A Casa Branca confirmou que os EUA vão impor taxas de 25% para produtos importados do Canadá e do México, e de 10% referente aos itens da China. Conforme a porta-voz Karoline Leavitt, as medidas entram em vigor neste sábado, 1º de fevereiro.



Outro destaque do O POVO News 2ª edição é o desembarque de Neymar no Brasil para assinar contrato com o Santos. O jogador seguirá para uma festa organizada pelo Peixe na Vila Belmiro. Neymar rescindiu com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na última segunda-feira, e assinará contrato por seis meses.

Para tratar desses e de outros assuntos, participam do programa o colunista Plínio Bortolotti e o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage. Além deles, são convidados o jornalista e escritor Franciel Cruz; o diretor da Two Go Digital, Marcos Gomide; e o diretor de operações da Casa Azul Ventures, Rafael Silveira. Serviço

O POVO News

Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas