Neymar desembarca no Brasil antes de se apresentar ao Santos

Neymar desembarcou em São Paulo na manhã desta sexta-feira, 31/1 / Crédito: MERCADO LIVRE/DIVULGAÇÃO

O avião que trouxe Neymar de volta ao Brasil já chegou a um aeroporto particular na cidade de São Roque, interior de São Paulo. A aeronave com o novo contratado do Santos pousou na manhã desta sexta-feira, por volta das 10 horas (de Brasília). Mais tarde, Neymar seguirá para uma festa organizada pelo Peixe na Vila Belmiro. Os torcedores que adquiriram o ingresso para o evento poderão entrar no estádio a partir das 16 horas. As entradas custarão R$ 100,00 (R$ 50,00 a meia).

A festa contará com shows de grandes cantores, como Mano Brown, Projota, Supla, MC Bin, MC WM, entre outros. Todos os artistas confirmados são torcedores do Peixe.

Neymar rescindiu com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na última segunda-feira, e assinará contrato por seis meses. O atacante defendeu o Peixe de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista. Neymar não vinha agradando a comissão técnica do Al-Hilal, especialmente por conta das lesões. Ele retornou de grave contusão no joelho recentemente e, logo no seu segundo jogo, sofreu uma lesão muscular na coxa. Atualmente, Neymar já está apto para entrar em campo. Contudo, o técnico Jorge Jesus entendia que ele não estava no mesmo ritmo que os companheiros e, por isso, só o usaria na Liga dos Campeões da Ásia e no Mundial de Clubes, deixando-o de fora da liga saudita.