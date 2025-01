NeyDay! Saiba clima nos arredores da Vila Belmiro para apresentação de Neymar

Evento no estádio contará com mais de dez artistas, alguns simbólicos entre os santistas, e marcará o primeiro contato do astro com a torcida

Respira-se Neymar nos arredores da Vila. As ruas paralelas ao estádio, por exemplo, estão cercadas de faixas com o nome do ídolo e centenas de mensagens de boas vindas. No comércio local não é diferente. Centenas de bonés, chapéus, bandeiras, perucas de moicano estão sendo vendidas nas proximidades, além, evidentemente, de camisas com o nome do craque.

A quantidade de crianças também chama atenção. Muitas mães e pais estão levando seus filhos, que sequer tinham nascido na primeira passagem do craque, para vivenciar esse momento especial na história do clube. Os pequenos cantam e gritam o nome do ídolo ansiosos pelo que está por vir.

O Jogada10, também no clima do ‘NeyDay’, conversou com alguns torcedores nos arredores da Vila Belmiro. Inclusive, eles estão desde a manhã desta sexta-feira (31) exalando ansiedade. “Só vou acreditar quando vê-lo em campo. A gente acabou de voltar da Série B e já contratar o melhor jogador do mundo? A expectativa é de sermos campões novamente. Só coisa boa com a vinda do homem”.

Movimento na loja oficial

O NeyDay mexeu com a lotação da loja oficial do Santos no Estádio Urbano Caldeira. O objeto de procura? A camisa 10 com nome do ídolo gravado. Ainda não há uma parcial de venda oficial, mas funcionários relataram um movimento descomunal desde a abertura em busca do item que custa R$ 439,90 – com a personalização.