Eleição na Câmara e Senado: Lula exonera Camilo e mais nove ministros; entenda

Saída do governo ocorre para que ministros votem, neste sábado, nas eleições na Câmara e no Senado Federal; eles retornam aos ministérios na próxima semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou Camilo Santana (PT) e mais nove outros ministros com mandatos parlamentares, visando as eleições da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que ocorrem neste sábado, 1º.

As exonerações, que serão temporárias, foram publicadas no Diário Oficial desta sexta-feira, 31, e os parlamentares devem retornar aos cargos no governo na próxima semana. Nos atos que exoneraram o grupo, consta a informação que foram exonerados "a pedido", que é quando a autoridade solicita a saída.