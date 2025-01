Crato: Justiça suspende aumento de salários do prefeito, vice e secretários

Leis que elevam salários foram aprovadas a 180 dias do fim do mandato do então prefeito. Situação esbarra na Lei de Responsabilidade Fiscal

A Justiça determinou a suspensão do aumento de salários do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, do procurador-geral e controlador, do ouvidor-geral e de gestores de Fundos Especiais do Crato, município localizado na Região do Cariri. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). O prefeito do Município é André Barreto (PT). O vice é Doutor Leitão (PSB).

"Isto posto, defiro o pedido de tutela de urgência provisória requestado na inicial, para determinar: 1- a suspensão dos efeitos financeiros e, consequentemente, as fixações, os aumentos e as readequações de subsídios e vencimentos das Leis Municipais nº 4.205/2024 e nº 4.247/2024; e, 2 - que durante o período de suspensão das citadas Leis, os subsídios e as remunerações sejam aqueles previstos nas Leis Municipais nº 2.796/2012, nº 2.798/2012 e nº 3.804/2021", decidiu o juiz José Flávio Bezerra Morais, da 1º Vara Cível da Comarca do Crato, nesta quinta-feira, 30.