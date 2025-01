Zé Ailton finaliza 8 anos na Prefeitura do Crato e voltará para a Sefaz

Ele conseguiu emplacar seu sucessor na gestão do município. Ainda revelou que pretende permanecer na política e lançar candidatura a deputado estadual em 2026

O prefeito do Crato, Zé Ailton Brasil (PT), vai tirar férias em janeiro após terminar o seu mandato de oito anos no município. Em seguida, ele retomará sua função de servidor público na Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz).

“A partir do dia 2 de janeiro, eu quero tirar uns 15 dias de férias e depois vou retomar meu cargo na Secretaria da Fazenda e vou trabalhar novamente como servidor público, no órgão que trabalhei mais de 35 anos”, declarou Zé Ailton em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta segunda-feira, 30.