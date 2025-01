André Barreto é empossado prefeito do município do Crato

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, André Barreto afirmou que assume a gestão com foco em honrar os compromissos assumidos com a população durante a campanha eleitoral. "Nós passamos por uma eleição bem disputada e, nessa oportunidade, mais uma vez quero agradecer ao povo do Crato que confiou em mim, e em Leitão, para conduzir os destinos da cidade e da nossa gente nesses próximos quatro anos. A única forma que a gente tem de retribuir essa confiança é trabalhando muito. E é com essa determinação, com essa vontade que a gente assume hoje a Prefeitura do Crato, procurando honrar os compromissos que assumimos com a população", disse.