Secretário de Evandro, Baquit chama Wagner e RC de 'caroneiros do agouro'

Ao serem questionados pelo jornalista Henrique Araújo, apresentador do programa, Baquit chamou Roberto e Wagner de “caroneiros do agouro”, e ironizou perguntando como deveriam ser chamados os que defendem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Participantes do programa “Debates do POVO” na Rádio O POVO CBN na tarde desta quarta-feira, 29, o deputado estadual Osmar Baquit (PDT), e o secretário da Juventude de Fortaleza, Júlio Brizzi (PT) rebateram as críticas do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) e ex-candidato a prefeito Capitão Wagner (União) ao governo Elmano de Freitas (PT) e a Chagas Vieira, atual secretário da Casa Civil.

“Caroneiros do agouro é o que eu acho. Imagina que se o Chagas defende o governo e é chamado de pinscher, na defesa que alguns deles fazem do Bolsonaro, eles são o que, rottweiler?”, perguntou de forma irônica.

Apesar das discussões mais ríspidas, Brizzi classificou como normais as criticas dos adversários. “Acho que isso faz parte do debate político, tentar criar essas imagens. Acho que, pelo contrário, o Chagas está fazendo o trabalho dele, defendendo o projeto que ele acredita, e defendendo com críticas e combatendo as críticas recebidas com argumento, e com respostas que às vezes são duras mas são necessárias”.

O secretário afirmou ser complexa uma solução para o problema da segurança. “Eu acho que a gente tem que colocá-las como elas são. O problema da segurança é complexo, não é de hoje, é um problema do Brasil inteiro que tem que ser enfrentado, com coragem e mais orçamento e investimento”, destacou o vereador.

Entenda a polêmica

No último dia 23, dados compilados do Ministério da Justiça mostraram o Ceará com a segunda maior taxa de assassinatos do País. Em resposta aos números, Roberto Cláudio e Capitão Wagner criticaram o governo estadual, sendo rebatidos por Chagas Vieira: “Oposição é importante, mas quando age com hipocrisia, vira piada”.