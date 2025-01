Bolsonaristas pedem impeachment de Lula após TCU bloquear R$ 6 bi do Pé-de-Meia; veja reações

TCU suspende pagamento de R$ 6 bilhões do programa Pé-de-Meia / Crédito: FÁBIO LIMA

Após o Tribunal de Contas da União (TCU) suspender em sessão plenária, nessa quarta-feira, 22, o repasse de R$ 6 bilhões para o programa Pé-de-Meia, um dos principais do governo, políticos bolsonaristas pedem o impeachment do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na última terça-feira, 19, o ministro Augusto Nardes havia concedido uma decisão provisória para suspender os pagamentos do programa, diante de uma ação proposta pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), em que alegava que os valores do crédito para bancar a iniciativa estava fora do Orçamento. Nessa quarta-feira, 22, o TCU manteve a decisão cautelar do ministro. A decisão foi tomada por unanimidade, mas cabe recurso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL) compartilhou no X (antigo Twitter), nessa quarta-feira, 22, que “Lula imitou Dilma e pedalou. Agora, seu único destino é o impeachment”.

Júlia Zanatta (PL), deputada federal, publicou no X, ainda nessa quarta-feira, 22, que “a Dilma caiu pelas pedaladas fiscais, agora o governo Lula três insiste nos mesmos erros. A turma do amor só sabe desrespeitar as leis e o bolso dos brasileiros”. “Nosso mandato já havia protocolado denúncias ao TCU e à PGR. Agora é hora de agir”, compartilhou a deputada de Santa Catarina (SC). A parlamentar finalizou com o pedido de “impeachment do Lula, já!”. Também deputado federal por SC, Daniel Freitas (PL) utilizou as redes sociais para expressar seu entendimento sobre a decisão do órgão: “Isso é crime claro de responsabilidade. O governo começou a ruir”, compartilhou no X.