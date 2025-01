Estou totalmente recuperado, nem chapéu estou usando, diz Lula a ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, na abertura da reunião ministerial desta segunda-feira, 20, que está "totalmente recuperado" depois da queda no banheiro no ano passado. Pela primeira vez desde que fez a cirurgia na cabeça, no fim de 2024, Lula participou de um evento sem o chapéu que vinha utilizando.

"Vou dizer em alto e bom som. Eu estou totalmente recuperado. Vocês estão percebendo que nem chapéu estou usando", afirmou. O presidente, porém, disse que ainda precisa de mais alguns dias até que consiga viajar de avião.