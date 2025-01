Quero que partidos políticos continuem com governo, mas não sei se eles querem isso, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, na abertura da reunião ministerial desta segunda-feira, 20, que quer continuar com o apoio dos partidos políticos que integram o governo federal, mas indicou que os ministros precisam trabalhar para garantir essa aliança.

Ainda que não tenha feito essa cobrança de forma explícita, a fala de Lula acontece no momento em que é discutida no Palácio do Planalto uma reforma ministerial para garantir maior governabilidade ao governo.